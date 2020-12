Analizzando la vittoria della Juventus contro il Parma, Beppe Bergomi ha parlato della filosofia di Pirlo evidenziando il ruolo di McKennie: Andrea costruisce il gioco con la difesa a tre e quando difende si mette con il 4-4-2, è un aspetto che dobbiamo riconoscergli - ha detto a Sky Sport - Ruota molto i giocatori e McKennie, per esempio, l'abbiamo visto in ruoli diversi. Spesso parte da destra per poi accentrarsi e andare a fare il trequartista, ma ieri Pirlo l'ha schierato come uno dei due centrocampisti centrali".