Beppe Bergomi, a Sky Sport, ha parlato di Inter-Juve: "La Juventus dall'inizio dell'anno gioca sempre alla stessa maniera. Ma alle volte, se non sei veloce a mettersi a posto, la trovi fuori posizione. Ci sono state situazioni in cui non erano allineati. L'Inter ha fatto molto bene tutta la partita, la Juve ha sbagliato la partita".