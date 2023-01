L'ex giocatore dell'Inter Beppe Bergomi, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.'A me ha sorpreso tanto la formazione della Juventus schierata a Napoli: io sono difensivista e sarei stato ancora più difensivista rispetto alle ultime formazioni, giocando contro Osimhen e gli altri. Nel calcio non si può improvvisare: non si vincono otto partite per caso, giocando in una maniera e in una settimana rivoluzioni tutto completamente. Il Napoli non si spaventa se vede Chiesa sulla fascia'.