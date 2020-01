Your browser does not support iframes.

“Beppe, io ti stimo ma sono milanista". Gli risponde: "L'importante è che non sei juventino". Ecco, non sarebbe un problema se il Beppe menzionato fosse uno qualsiasi. Capita invece che si tratti della seconda voce italiana per eccellenza: una vita da capitano dell'Inter, un'altra da commentatore - imparziale - di Sky Sport.



CAOS - Spietati i commenti dei tifosi bianconeri. Che chiaramente non ci stanno. "Bergomi che 'l'importante è che non sei juventino', il bambino dopo #NapoliJuve che si vanta di aver coperto lo stemma della #Juve, le dottoressa che fa dire al bambino 'Juve merda' per non pensare al dolore. Dopo ci chiediamo: 'Perché esiste l'odio tra tifoserie?'", scrive Pasquale su Twitter. Ed è il pensiero di tanti, è la stanchezza di tutti. Trovate i commenti nella nostra gallery dedicata.