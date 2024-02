"A me piace leggere tra le righe di quello che dicono allenatori e giocatori. Bisogna stare attenti al Milan e alla Juve, l’Inter è avanti ma ora arrivano le coppe", così l'ex giocatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha parlato della lotta scudetto dagli studi di Sky Sport. L'Inter è avanti in classifica di sette punti rispetto alla Juve e questa sera avrà la possibilità di allungare in classifica vincendo con la Salernitana. La squadra di Simone Inzaghi inoltre, avrà anche da recuperare il match contro l'Atalanta, che potrebbe essere decisivo in ottica campionato.