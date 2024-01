Esprimendo il suo punto di vista su Sky Sport, Beppeha fornito una prospettiva interessante sulla corsa allo scudetto. "Io insisto nel dire che l'Inter potrebbe non essere la squadra più forte, ma è sicuramente la più abile nel comporre il puzzle dei giocatori e farli esprimere al massimo delle loro potenzialità", ha sottolineato l'ex calciatore. Bergomi ha poi aggiunto un cenno al Milan, evidenziando la forza della squadra rossonera, che, secondo lui, si posiziona come una contendente seria per il titolo. Queste considerazioni offrono uno spunto intrigante in vista dello sviluppo del campionato.