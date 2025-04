AFP or licensors

Bergomi a Sky: 'L'esonero di Motta non è scandaloso, non ha capito l'importanza di alcuni giocatori'

un' ora fa



Le parole di Giuseppe Bergomi a Sky dopo Roma-Juventus. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale è tornato sull'esonero di Thiago Motta.



L'ESONERO DI MOTTA - "Da fuori abbiamo sempre parlato di bicchiere mezzo pieno ma le ultime partite contro Atalanta e Fiorentina, dopo le eliminazioni in successione in Champions e Coppa Italia portano una società a interrogarsi. L'esonero non è una cosa scandaloso".



L'ERRORE DI THIAGO - "Secondo me un errore di Thiago è stato quello di non aver capito l'importanza di alcuni giocatori che sono stati mandati via con troppa facilità. Capisco la rivoluzione dopo l'arrivo di un nuovo allenatore ma con determinati giocatori potevi parlarci, glielo potevi dire. Il problema vero è stata la gestione del gruppo, è così" .