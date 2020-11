Il calcio sta cambiando e Andrea Pirlo ne è l'esempio: non c'è un regista naturale in rosa? Lui alterna i centrocampisti che ha in quel ruolo. Anche perché ormai: "Negli ultimi anni servono centrocampisti che sanno fare tutto - ha detto l'ex allenatore Mario Beretta a Sky Sport - perché altrimenti se un avversario marca a uomo il tuo regista, che fai, non giochi più? Tutti i club adesso cercano di prendere centrocampisti universali, e di conseguenza anche la Juventus cerca di portare avanti questa strategia".