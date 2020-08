Negli studi di Sky Sport l'allenatore Mario Beretta ha parlato della Juventus da un punto di vista tattico: "La Juve per giocare con tre punte deve avere un centrocampo tosto. Quest'anno qualche problema l'ha avuto anche perché non ha mai giocato Khedira, che è un giocatore straordinario in entrambe le fasi. E a turno si devono sacrificare quelli davanti, è indispensabile nel calcio moderno". Tecnico pure in Serie A per sette stagioni, negli ultimi anni Beretta ha lavorato nel settore giovanile del Milan e ha collaborato con la Figc.