Mario Beretta, a Sky Sport, ha parlato di Inter-Juve: 'Punterei sul palleggio prolungato in mezzo al campo, la Juve potrebbe avere qualche difficoltà. Fare densità per poi innescare Lautaro e Lukaku. Juve? Andrei invece molto sugli esterni, con Hakimi e Young tanto avanti magari Chiesa e Kulusevski secondo me, con la difesa a 3, con l'apertura di Cristiano Ronaldo possono creare un po' di difficoltà".