In un'intervista ai microfoni di Marca, l'ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo ai tempi dei Red Devils: "Sono stato fortunato a giocare con lui nel 2008/09. Allenarmi insieme a CR7 era una guerra, voleva vincere tutto, anche le partitelle. Ma è un bravo ragazzo, che in quelle stagioni ha aumentato la competitività nella squadra. Nelle feste di Natale ci divertivamo molto ma sempre senza esagerare, non ho mai visto Cristiano bere nulla. Quando andavo ad allenarmi lui era già in palestra, se finivamo lui rimaneva lì a fare un lavoro supplementare di tiri in porta. Poi, andava in piscina e tornava in palestra. Voleva già essere il migliore. Quando lui e Messi decideranno di ritirarsi forse ci renderemo conto della loro grandezza".