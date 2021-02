Berbatov, ex Manchester United e ambasciatore di Betfair, ha parlato di Haaland e Mbappe: “Mbappé in questo momento è il numero uno, lo vedo già davanti sia a Messi che a Cristiano Ronaldo. Toccherà proprio a lui e Haaland raccogliere l’eredità dei due. Non sottovaluterei poi neanche Bruno Fernandes: anche lui potrebbe essere un candidato per il Pallone d’Oro del prossimo anno viste le sue splendide prestazioni con il Manchester United”.