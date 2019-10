L'ex attaccante del Manchester United (e una volta ad un passo dalla Juventus) Dimitar Berbatov parla ad un evento Betfair consigliando ai Red Devils di acquistare Mario Mandzukic, attaccante in uscita dalla Juventus: "Lo United ha giovani calciatori di talento ma allo stesso tempo hanno bisogno di qualcuno come Mandzukic. E' un grande calciatore e anche se non ha mai giocato in Inghilterra prima d'ora spero che possa arrivare e inserirsi subito nel ritmo della Premier League".