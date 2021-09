Intervenuto ai microfoni di Betfair, Dimitarha parlato di CR7 allo United e del problema compagni: "Non sono sorpreso dall'impatto immediato che Ronaldo ha avuto allo United. E non potrà fare altro che migliorare man mano che la stagione va avanti. Ma spero che Ole abbia avuto una conversazione onesta con Cavani riguardo i suoi piani per la squadra. Da calciatore, quando sei in questa situazione, capisci benissimo che il lavoro dell'allenatore è quello di scegliere la squadra migliore, ma vorresti sempre giocare e cominci a diventare scontento quando vieni lasciato fuori".