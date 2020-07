Dimitar Berbatov conosce bene Cristiano Ronaldo, avendoci giocato assieme ai tempi del Manchester United. L'ex attaccante bulgaro ha speso parole al miele per un calciatore prodotto del vivaio del Manchester United che secondo lui somiglia al portoghese. Si tratta di Mason Greeenwood. "Contro il Brighton, mi è sembrato come Cristiano Ronaldo. Il suo piede sinistro e la sua visione del gioco sono incredibili - le parole di Berbatov -, non credo che ci vorranno molti acquisti per portare lo United a uno step successivo".