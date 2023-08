A 29 anni, Domenico Berardi si sente pronto per il grande salto in una big. La Juve lo vuole e proverà ad ingaggiarlo. Di questo parla la Gazzetta dello Sport che oltre a tanti pregi, pone anche delle riflessioni sull'eventuale arrivo del capitano del Sassuolo: "Domenico non si è mai confrontato con la pressione quotidiana e nemmeno con la concorrenza interna. Lui vuole giocare sempre e in un grande club non è possibile. Non potrà più tirare tutti i rigori e le punizioni. Insomma, sarà una realtà diversa."