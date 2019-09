Il capocannoniere Berardi e un anno dopo, così bello che sembra tutto diverso e sbrilluccicante. Il parallelo è facile da fare, ma come sempre occorrerebbe andare più affondo. Usiamo il condizionale perché in superficie è già emerso di tutto. A partire dal confronto tra l'esterno del Sassuolo - a quota 5 gol in due partite giocate, tre di campionato - e Federico Bernardeschi, apparso in versione fantasma nella sciagurata gara del Franchi di Firenze, dove un punto è sembrato oro e Sarri si è trovato a fare i conti sugli infortuni e non i soliti accorgimenti tattici. Tant'è: ognuno è chiaramente libero di aggiungere pepe in una situazione che si fa già fatica a ingoiare e digerire. Anche perché i numeri sono dalla parte dei fan storici del talento neroverde.



QUEL NO ALLA JUVE - E la Juve l'aveva notato, quel talento. Anzi: l'aveva proprio preso. Correva l'anno 2013: Paratici parla con Carnevali, che a sua volta avverte Squinzi. Il gioco è presto fatto anche grazie ai rapporti del patron del Sassuolo con Marotta: 11 gol in 37 partite nei primi due anni tra i grandi avevano convinto la dirigenza juventina a puntare forte su di lui. Due anni di comproprietà, fino al 2015. Poi la stessa decisione di Berardi: 'La Juve era un'imposizione', rifiuta un percorso di crescita interna e resta in provincia. Vuole giocare e un po' teme la competizione nella grande squadra. CADUTA E RISALITA - Tre stagioni difficili, dal 2016 all'ultima, consumatasi con un Sassuolo a metà classifica e un De Zerbi che aveva l'ultimo cruccio: sfruttare al massimo il mancino di Domenico, ormai leader della squadra. Tempo al tempo: questo giro è stato avvio boom. E la 'maledizione Juve' che al momento s'infrange, mentre resiste il periodo no di Bernardeschi. Guarda un po' il destino come cambia nel giro di un weekend.