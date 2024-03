? Per noi e per il ragazzo è la notizia peggiore, peggio anche del risultato perché lo terrà fuori dal campo e anche l’Europeo. La sua mancanza ci preoccupa perché è un giocatore di una qualità immensa. Spero che si risolva tutto il prima possibile, lo aspettiamo e speriamo torni più forte di prima con la squadra in Serie A”. Così Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato l’infortunio di Berardi, che ha riportato la rottura del tendine d’Achille, durante la puntata numero 725 de ‘La Politica nel Pallone’, condotta da Emilio Mancuso su Gr Parlamento. “Sono convinto che quando rientrerà sarà più forte di prima, lo aspettiamo e lo aspetta tutto il calcio in generale. Lui è il nostro campione, è un giocatore determinante ma non dobbiamo pensare ora alla sua mancanza perché dobbiamo affrontare le prossime partite senza di lui e dando il massimo”, ha aggiunto.