Berardi torna sul mercato: la Juventus può essere (ancora) un'idea?

Getty Images

E come ogni anno, anche la prossima estate sembra destinato a ripetersi uno dei più celebri tormentoni del mercato:. In questo caso, probabilmente, con ancora più forza, perché l'azzurro ha ormai 31 anni (da compiere ad agosto) ma non ha ancora abbandonato il sogno di giocare in Champions League, inoltre vuole rientrare nel giro della Nazionale dopo essersi lasciato alle spalle il brutto infortunio al tendine d'Achille subìto nel 2024. Al momento il classe 1994 ha un solo obiettivo, quello di riportare il Sassuolo in Serie A, che è quasi riuscito. Ma poi penserà rapidamente al suo futuro, che sta già tenendo con il fiato sospeso molti tifosi e addetti ai lavori.

Dove può andare Berardi in estate?

I numeri di Berardi

Come scrive Calciomercato.com, negli anni anche la- insieme ad altre big del campionato - si era informata sui costi di un possibile acquisto di Berardi, che però finora ha solo sfiorato il salto in una big. Più recentemente aveva fatto un sondaggio l'e il giocatore era stato accostato anche alla. Tutte società che, a oggi, hanno altri obiettivi per l'estate, ma Mimmo potrebbe diventare l'occasione giusta di mercato per chi cerca un esterno d'attacco d'esperienza e qualità: il suo contratto è in scadenza a giugno 2027, l'ideale per lui potrebbe essere una piazza ambiziosa e senza pressioni con un allenatore che punti sul tridente d'attacco.Iltra qualche mese potrebbe diventare una possibile destinazione, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League. Discorso simile per lache è stata l'ultima a chiedere informazioni per Berardi, molto probabilmente non andrà in Champions ma potrebbe diventare la squadra giusta nella quale rilanciarsi. Più difficile, al momento, ipotizzare un interessamento da parte della Juventus, che in estate avrà altre priorità.Da quando è tornato in campo in Serie B con il Sassuolo, nell'ottobre scorso, Berardi ha totalizzato cinque goal e dodici assist. Ha saltato una sola partita, e quando è stato schierato titolare ha sempre giocato almeno 85 minuti tranne contro il Bari, quando è stato costretto a uscire all'intervallo perché aveva la febbre.