Domenico, attaccante del Sassuolo, parla così del suo futuro dal ritiro neroverde."Grazie a tutti per gli auguri. Fa sempre piacere, è da tanti anni che sono qua, sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo di migliorare rispetto all'anno scorso perché non siamo partiti bene ma nel girone di ritorno abbiamo fatto qualcosa di straordinario e dobbiamo ripartire dal girone di ritorno cercando di migliorarci. Ci sono tanti giovani e sono sicuro che faremo bene. Ma non so se io sarò qui".