Domenicoè stato costretto a fermarsi per infortunio. L'attaccante del, spesso oggetto di voci di un possibile trasferimento alla, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro durante l'allenamento di ieri. Gli esami, condotti nella mattinata successiva, hanno rivelato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale, rendendo inevitabile un intervento chirurgico. La conferma arriva anche dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, il quale afferma: "Berardi penso che oggi pomeriggio si sottoporrà a un intervento, speriamo in un rapido recupero. Le valutazioni sono in corso, ma non sembrerebbe nulla di serio, fortunatamente."