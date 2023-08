Nonostante le parole diLo dimostra quanto successo domenica, quando nell'esordio in campionato contro l'Atalanta, il giocatore non era presente neanche allo stadio per guardare la partita. E una situazione simile rischia di ripetersi anche il prossimo week end. Il Sassuolo affronterà il Napoli, un match difficile, maggior ragione se Domenico non fosse nuovamente convocato. L'attaccante, come riferisce calciomercato.com, ha la testa al mercato e i rumors sulla Juve potrebbero distrarlo dal big match. Una decisione che partirebbe proprio dalla volontà del giocatore, che si vede lontano dal Sassuolo.Al momento però la Juve non ha presentato un'offerta ufficiale. Berardi viene valutato 30 milioni mentre alla Continassa il piano era di spendere decisamente meno, inserendo magari una contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Molto dipenderà come sappiamo da altre eventuali cessioni, come quella di Kean ma non solo.oppure rimarrà fuori.