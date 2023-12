Con l'Inter è ormai un testa a testa: una chiama, l'altra risponde, colpo su colpo. La sensazione, però, è che a differenza dei nerazzurri lasia meno attrezzata per arrivare indenne fino alla fine del percorso, quello che conduce all'ambito scudetto. Ed è qui che sono pronti a intervenire Cristianoe Giovanni, con un obiettivo chiaro in testa in vista del mercato di gennaio: ingaggiare un esterno d'attacco, un giocatore che possa portare in dote a Massimilianoun buon numero di gol e assist.- Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, il profilo preferito in casa bianconera resta quello di Domenico, per il quale sono sempre vivi i contatti con il suo entourage dopo la trattativa avviata in estate prima della brusca interruzione dovuta al "niet" del Sassuolo; il club neroverde non sembra intenzionato a fare sconti nemmeno adesso, ma un tentativo sarà sicuramente fatto. L'alternativa è Jadon, in rottura totale con il Manchester United e in cerca di un'opportunità per rilanciarsi: i Red Devils potrebbero aprire al prestito, ma resta da sciogliere il nodo relativo al suo elevato ingaggio. Scendono, invece, le quotazioni della "stella" dello Shakhtar Donetsk Heorhij, finito nel mirino di varie big europee: in questo caso il motivo è più legato a una questione tecnica perché l'ucraino, 21 anni compiuti a settembre, potrebbe non essere ancora pronto per la Juve, che cerca un giocatore pronto a fare la differenza fin da subito. Il conto alla rovescia per il mercato è iniziato...