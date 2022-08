Le parole di Domenicoa Dazn:“Diversi anni fa ho avuto la possibilità di andar via, ero giovane non ancora maturo e per paura del cambiamento non mi sono buttato. Negli ultimi tre anni ho sempre cercato di andar via ma non ho mai trovato la squadra giusta, cosi ho deciso dirinnovare con questa famiglia. Prima di rinnovare la mia intenzione era quella di andare a giocare le coppe, la possibilità non c'è stata, devo essere sincero, e per questo sono rimasto. Restare a vita? Ho fatto cinque anni di contratto, adesso sono contento qui. Poi non è detto, un domani si vedrà"