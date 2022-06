Mimmo Berardi, intervistato da Chi, ha parlato così sulla possibilità di lasciare il Sassuolo in questa finestra di mercato: "Se sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un'altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città". L'attaccante, nel taccuino anche della Juventus, è uno dei principali volti di questo mercato. Sembra pronto per il grande salto, a ormai 28 anni.