Il numero 22, quello indossato dè già stato preso da Weah, che però in campo non sostituirà l'argentino ma Cuadrado. Per il post Di Maria,Questo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, l'attaccante del Sassuolo è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli mentre Cherubini e Manna, da sempre sostenitori di una Juve più italiana, avevano pensato al fantasista l'estate scorsa. Non c'è ancora una trattativa ma è uno dei primi nomi che verrà valutato negli incontri tra Giuntoli, Allegri e il resto della dirigenza. Altri profili seguiti più giovani sono Noah Okafor del Salisburgo e Giovane, 2003 brasiliano del Corinthians.Su Berardi c'è la Lazio, con Maurizio Sarri che farebbe carte false per averlo. Nell'ultima stagione 12 gol e 7 assist; dal 2019 va sempre in doppia cifra. A quasi 29 anni, la Juve dovrà valutare tutti i pro e i contro. Prenderebbe il posto appunto di Di Maria, partendo dalla destra per accentrarsi in un ipotetico 3-4-2-1, si legge sul quotidiano.