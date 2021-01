Brutte notizie per Roberto De Zerbi in vista della sfida contro la Juve. Come comunicato dal club neroverde, infatti, Domenico Berardi si è sottoposto ad alcuni accertamenti dopo l'infortunio rimediato mercoledì contro il Genoa. Gli esami "hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente". Per l'attaccante, dunque, almeno 20 giorni di stop.