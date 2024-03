Per via dell'assenza ormai certa di Domenico, Federicoavrà un ruolo ancora più centrale nellache in estate andrà a disputare l'. La sensazione, ora, è che il CT Lucianopossa decidere di cambiare modulo e passare a un attacco con due punte, ovvero il classe 1997 dellae Domenico(che giusto domenica ha punito i bianconeri con il suo Napoli, con cui spera di giocare di più nei prossimi mesi). L'esterno bianconero, quindi, potrebbe avere una grande occasione di dimostrare il suo vero valore.