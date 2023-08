Domenico Berardi è al centro delle voci di mercato con la Juve che vorrebbe portarlo a Torino. Ci aveva già provato in passato ma il giocatore non accettò la destinazione. Alcuni ipotizzavano che fosse per la sua fede nerazzurra anche se, riferisce la Gazzetta dello Sport, in passato, nel 2016, Berardi rifiutò proprio il club milanese, smentendo quindi queste ricostruzioni.