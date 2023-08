Domenicoè rimasto fuori dalla lista dei convocati per la partita di Coppa Italia tra Cosenza e Sassuolo disputata questa sera. Secondo quanto riferito da sassuolonews.net, questa decisione non ha nulla a che fare con il calciomercato in corso. Piuttosto, sembra che la motivazione sia legata a fatti personali.Nel corso di questa settimana, precisamente il mercoledì 9 agosto, Domenico Berardi, insieme alla sua moglie Francesca Fantuzzi, ha annunciato la lieta notizia della nascita del loro secondo figlio, chiamato Riccardo.