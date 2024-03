Domenicoè stato operato qualche giorno fa in seguito alla lesione del tendine d'Achille della gamba destra rimediato nella gara tra il suo Sassuolo e l'Hellas Verona. Ai microfoni di SassuoloNews.net ha parlato il medico che lo ha operato, il dottor Stefano. Queste le sue parole:"La lesione era lontano dal calcagno quindi c'erano due porzioni del tendine d'Achille con una parte al centro lacerata. Il recupero sarà completo e tornerà come prima ma sicuramente sarà pronto per la stagione prossima da settembre/ottobre. Mi è parso sereno e consapevole ed è stato tranquillo. Abbiamo cercato di farlo sentire a suo agio, ora lasciatelo tranquillo e non stressatelo".