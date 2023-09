Ormai sembra quasi una perfetta equazione: Berardi vede le big del nostro campionato e si esalta. Milan, Juve e soprattutto Inter, colpite una dopo l'altra. Contro i nerazzurri sono 8 gol 8 vittorie nelle ultime 16 partite, non poche, anzi. Pericolo numero uno in ogni confronto, come si è mostrato anche ieri sera: un super gol con il suo mancino e una prestazione che ha raccolto tanti applausi. Così, guidato dal suo numero 10, il Sassuolo è riuscito a battere anche l'Inter, quattro giorni dopo aver mandato ko la Juventus. Insomma, non roba da poco.Un super Berardi, dunque, che sarà piaciuto anche a Luciano Spalletti, che potrà contare su di lui nelle prossime convocazioni azzurre dopo aver incantato San Siro. Ma non solo.Una voce - sottolinea Tuttosport - "che circola con insistenza negli ambienti bianconeri. E che, viste le parole degli scorsi giorni di Carnevali, deve già essere arrivata all’orecchio dell’ad dei neroverdi: «In quel momento la Juve aveva forse problematiche diverse ed è finita con un nulla di fatto. Una riapertura a gennaio? Mai escluderlo, magari arriveranno proposte più importanti, non posso dirlo, ma è evidente che il Sassuolo non abbia bisogno di vendere». Così il capitano dei neroverdi potrebbe davvero salutare, così la Juve potrebbe trovare un altro rinforzo, uno di quelli che fa sempre gol alle big. Mica male...