E' accaduto ancora una volta. Domenico Berardi, l'attaccante del Sassuolo, salterà nuovamente la sfida con la Juventus. Come ricorderete, non è certo la prima volta che capita. Anzi: nei 14 precedenti con la Juventus, 'Mimmo' ha saltato ben 6 match. Adesso ha davati la settima defezione della sua carriera. Una vera e propria sfortuna, per un giocatore che con la Juve ha un passato davvero particolare: passò alla storia, infatti, il suo 'gran rifiuto' alla Vecchia Signora qualche stagione fa. Per lui, un problema al flessore: 3 settimane di stop. Ovviamente, la prima a saltare sarà la sfida dello Stadium di domenica sera.