Laè una sorta di "bestia nera" per Domenico, che domani sera sarà all'Allianz Stadium con ilper il posticipo della 20^ giornata di Serie A. Tra quelle affrontate almeno quattro volte nella competizione, infatti, la squadra bianconera è quella contro cui l'attaccante azzurro - che anche in estate sembrava a un passo dal trasferimento proprio a Torino - ha la peggior media di minuti-gol: due centri per il classe 1994 neroverde in ben 1115 minuti di massimo campionato disputati contro la Vecchia Signora (13 presenze).