"Berardi-Juventus: perché stavolta è possibile(dopo il no di 6 anni fa)". Titola così il Corriere della Sera, aggiungendo: "Dal rifiuto al matrimonio? Domenico Berardi è tornato nel mirino della Juventus". Contatti riallacciati e idea per il prossimo futuro. Ma si può fare davvero dopo il grande rifiuto? Sì, come scrive il quotidiano: "In un colloquio con la Gazzetta dello Sport, il giocatore spiegò i motivi di quel rifiuto: «Il no alla Juventus, in realtà, per come lo dissi io, non fu un no. Il mio era un sì al Sassuolo, il sì che a loro fra l’altro non avevo mai detto. Eravamo appena andati in Europa League: volevo giocarla con i compagni con cui me l’ero presa, volevo crescere un altro anno». C’era anche un timore, in verità: «Sì, è vero: a me piace tanto giocare e poco fare quello che mi dicono di fare. La Juve non mi ha costretto a far nulla, ma spingeva molto perché andassi: per me era una specie di imposizione. E quanto avrei giocato? Mi avrebbe fatto bene tanta panchina, così giovane? L’esempio di Zaza un po’ ha pesato: ho contato i minuti che Simone aveva giocato alla Juve e ho tirato il freno». Sei anni dopo, la vicenda di mercato si ripete: avrà come epilogo il matrimonio?".