Perchéha cambiato idea e verrebbe alla? Fare il grande salto è rimasta al centro dei suoi pensieri negli ultimi mesi. Come racconta Gazzetta, anche quando a giugno Maurizio Sarri lo ha indicato a Claudio Lotito come prima scelta nei rinforzi. La pista laziale, di fatto, non è mai stata approfondita, anzi si è chiusa con le polemiche dichiarazioni del presidente biancoceleste nei riguardi del giocatore. In compenso, con il passare delle settimane è cresciuto il feeling con i vertici juventini. Giuntoli è in prima linea, ma anche Massimiliano Allegri benedice un arrivo che farebbe salire il tasso tecnico del fronte offensivo.