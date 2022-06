Si parla ancora di Domenico Berardi in casa Juve. L'ala del Sassuolo è tornata un nome di forte attualità per i bianconeri, alle prese con il rischio concreto di veder sfumare la pista Angel Di Maria. Il classe 1994, però, non piace solo alla Signora. Come riferito da Il Corriere dello Sport, l'azzurro è un profilo che stuzzica parecchio anche Josè Mourinho, che con lui potrebbe finalmente passare al 4-2-3-1: Berardi, inoltre, sarebbe la prima scelta della Roma in caso di partenza di Nicolò Zaniolo, che però al momento non ha ricevuto offerte degne di nota.