Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, non ha escluso la possibilità di cedere Berardi nella sessione di mercato invernale. Secondo La Stampa, la pista che porterebbe il giocatore alla Juve può riaccendersi. Una possibilità anche per via della presenza di Francesco Magnanelli (ex storico capitano del Sassuolo), nello staff bianconero. L'attacco della Juve, a livello numerico non ne avrebbe bisogno ma Allegri non ha mai nascosto la stima per Berardi.