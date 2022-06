Dopo 10 stagioni con la maglia neroverde cucita addosso, di cui 9 giocate in Serie A, la storia tra Domenico Berardi e il Sassuolo è giunta al capolinea. L’attaccante azzurro è pronto a fare il definitivo salto nel calcio internazionale, dopo aver assaporato le luci della ribalta la scorsa estate con il trionfo dell’Europeo con la Nazionale di Mancini. L’ottimo rendimento del Sassuolo di Dionisi è passato soprattutto dai suoi piedi: in 33 presenze in campionato, Berardi è andato in gol 15 volte, firmando ben 17 assist per altrettanti gol dei compagni. Media importante che merita un palcoscenico di rilievo. Tutti gli indizi, ad oggi, portano a Torino.



Juve in pole position. Con il passare delle ore è sempre più forte il nome della Juventus come prossima meta dell’attaccante classe ‘94. I bookies danno a 2.00 il trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri, un affare che sembra sempre più concreto. Più staccato, ma comunque in scia, il Milan, quotato a 7.00, che resta alla finestra pronto a scendere in campo se la trattativa con i rivali bianconeri dovesse arenarsi proprio prima della firma. Distanti Roma e Napoli, mentre è assai remota la pista che condurrebbe, eventualmente, in Inghilterra.