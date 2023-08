Con la sessione estiva di calciomercato che sta entrando nella sua ultima fase, si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un nuovo tentativo dellaper Domenico, l'esterno d'attacco delche viene accostato ai bianconeri praticamente a ogni occasione utile. Stando alle ultime indiscrezioni, il club avrebbe già un accordo con il giocatore, mentre resta da trovare quello con i neroverdi, che non intendono abbassare la valutazione di 25 milioni di euro. Intanto, neanche a dirlo, sui social isi sono già scatenati: tra ironie e commenti ben più decisi, l'ipotesi del possibile colpo sembra non essere per nulla gradita al popolo bianconero, che tra l'altro teme già che l'arrivo di Berardi possa costringere al sacrificio di Federico