Giovanni, l'amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'incontro contro il Sassuolo, ribadendo la sua posizione riguardo all'incedibilità di Domenico Berardi. Carnevali ha dichiarato: "Domenico rimarrà, c'è stata una trattativa con la Juventus in cui c'era una discrepanza. La Juventus non ci ha fornito una risposta entro i tempi, e per noi è ormai troppo tardi. Con pochi giorni rimanenti, ritengo che una società calcistica debba pianificare e non può cedere a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Pertanto, penso che Berardi rimarrà con noi. Speriamo che le regole del mercato vengano riviste il prima possibile."