Il ritorno diè nell'aria, anche se potrebbe vedere la luce dal banco di riserva. La lieta notizia è che è tornato ad allenarsi con il gruppo, sebbene il mistero continui ad avvolgerlo sia quando si infortuna, sia riguardo ogni mossa che lo coinvolge. Quando non è stato incluso nella lista dei convocati per la prima partita contro l'Atalanta, immediatamente si è pensato alla situazione con la Juventus e si è persino supposto che potesse rimanere tale fino alla chiusura del mercato. Tuttavia, la situazione ha preso una piega diversa, in parte grazie alla chiarezza di Giovanni Carnevali che ha praticamente escluso Berardi dalla contesa.Nel frattempo, Berardi si allena, e questo è sicuramente un segno positivo. Non si tratta di una decisione autonoma di tenersi ai margini, come spesso accade ai giocatori che non rientrano nei piani e vengono considerati per una possibile cessione.Come racconta il Corriere dello Sport, la prossima mossa potrebbe rivelare molto: è la composizione della lista dei convocati che Alessio Dionisi redigerà per la partita di domani sera a Napoli. Se Berardi fosse incluso, molte questioni tornerebbero a occupare il loro posto, comprese le varie interpretazioni sulle sue condizioni e il suo stato d'animo. Nonostante sia stato assente dalla squadra per circa dieci giorni, inizialmente per essere vicino alla moglie Francesca in attesa della nascita del loro secondogenito Riccardo (nato il 9 agosto) e successivamente per le vicende di mercato legate alla Juventus, Berardi sembra ora essere in procinto di tornare.