Domenico Berardi è al centro delle voci di mercato, con la Juve che vuole provare a portarlo a Torino per rinforzare il reparto offensivo. In esclusiva a, Giuseppe Mazzulla, ex dirigente del Cosenza che era stato ad un passo dal portare Domenico nella società calabrese quando era un ragazzo, ha raccontato le qualità del capitano del Sassuolo fin quando era bambino, con qualche retroscena sul suo carattere.'Mi avevano fatto questo nome e sono andato a vederlo, l'ho incontrato ed era entusiasta. Il problema è che non potevo prendere un ragazzo e farlo viaggiare cinque volte a settimana. Dal momento che non avevamo posto per poter farlo vivere qui non ho potuto prendere Domenico e ad altri due ragazzi'.'Era la sua qualità ad avermi impressionato, ci faceva quello che voleva con la palla, era magrolino ma alto. Aveva qualità enormi, ho sempre detto che avrebbe fatto carriera'.'Sono convinto che non ci andrà, perché Allegri non lo vuole, c'ha Chiesa; Berardi non è una prima punta è un esterno che fa la differenza. Allegri vuole un centravanti. Io però mi auguro che vada'.'Ha avuto paura in passato, ora ha 29 anni, è felice al Sassuolo, è 10 anni che sta li, non ci tiene tanto ad andare via. Sarebbe andato più volentieri a Firenze''Lì a differenza della Juve sarebbe stato titolare fisso'.'Domenico aveva un carattere meraviglioso, ti stava a sentire e faceva ciò che gli dicevi. Un carattere d'oro, davvero, gli piaceva lavorare'.