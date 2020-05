Berardi, portiere dell'Hellas Verona, ha parlato dei suoi miti. Entrambi bianconeri. "Sono cresciuto col mito di Angelo Peruzzi. Poi ho avuto la fortuna di conoscerlo a Formello, quando ho iniziato ad allenarmi con i più grandi. Il riferimento è sempre stato lui, ma il portiere più forte di tutti i temi secondo me è Buffon, perché uno che mantiene per oltre vent'anni standard così altri non è paragonabile a nessuno".