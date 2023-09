Oltre l’accordo economico,. Dopo un lungo tira e molla durato anni, il calciatore si era convinto a fare il salto di qualità e passare ad una big, all’ombra della Mole. Da parte sua, Madama era pronta a puntare su di lui, sui suoi numeri in fatto di assist e reti e alla sua utilità per cambiare il piano di gioco. Ma, alla fine, niente da fare.Come riporta calciomercato.com,chiedendo di essere liberato per fare il salto. I neroverdi, però, non hano accettato l’offerta della Juventus di 15 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita,. Giovanniè rimasto fermo sulla sua posizione:, cifra che i bianconeri non hanno potuto avvicinare.Nonostante la volontà del calciatore, dunque, la trattativa si è definitivamente chiusa e nemmeno le ultime ore di mercato la apriranno. Berardi resta un calciatore del Sassuolo e sarà a disposizione di Dionisi per il resto della stagione.