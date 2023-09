Luca, a DAZN, parla così del mancato rosso a Berardi."Episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, lasciare il Sassuolo in 10 uomini. Perché il Var non è intervenuto? Il Var deve essere utilizzato in circostanze di chiari ed evidenti errori. Ma mancano due elementi: l'impatto provoca il piegamento del ginocchio di Berardi, e la velocità non è eccessiva. Avrei preferito un rosso da campo. Il presupposto per rivederla è avere ogni elemento di tipo oggettivo".