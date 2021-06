Dopo una stagione da protagonista nel Sassuolo Domenico Berardi si sta prendendo un ruolo principale anche nell'Europeo dell'Italia, che può rappresentare la vetrina giusta per il grande salto in una big. Già in passato ci aveva pensato la Juventus, con l'allora ad Beppe Marotta che l'aveva chiamato più di una volta per provare a convincerlo. Quel telefono però squillava a vuoto, Berardi non ha mai risposto e oggi è cercato (anche) dal Tottenham di Fabio Paratici.