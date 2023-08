Questo è l’unico dubbio che rimane di fronte a un nome come quello di, uscito prepotente in questi giorni ( e ora ufficialmente "in lotta" con il Sassuolo che avrebbe deciso di non farlo partire ). Purtroppo la regola è diventata questa, fatta eccezione per Rabiot, che ha visto il suo rendimento crescere esponenzialmente da quando Allegri è tornato. Per, invece, e per, e, ma ci metterei dentro anche, non è andata altrettanto bene, anzi l’involuzione è stata palese. Di conseguenza il timore è che succeda lo stesso anche con il ventinovenne Berardi, promesso sposo di Madama ormai da tempo. Sulle qualità e sulle capacità di adattamento tattico del giocatore, invece, non dovrebbero esserci più dubbi, nonostante sia accesa ormai da anni la macchina del fango contro di lui, sia da un punto di vista personale che professionale.. Giusto per farvi due conti sotto il naso, Chiesa non ha mai superato i 10 gol in Serie A, alla Juve il record è 8 con l’ingiustamente vituperato Pirlo, e nelle ultime due stagioni sfortunate ne ha realizzati solamente 2 all’anno (parlo del campionato). Eppure Chiesa gode ancora di un credito spaventoso. Al contrario Berardi supera sistematicamente la doppia cifra, ma non di uno o due gollettini (per tacere degli assist…), e viene considerato ancora un incompiuto. È l’Italia…