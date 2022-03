Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "Berardi e Raspadori possono far comodo alla Juventus? Stanno bene in tante squadre. Siamo aperti a parlare con tutti. Bisogna poi dare il giusto valore ai giocatori. Tante big sui nostri gioielli: venderei in un'unica sessione di mercato Berardi, Raspadori, Scamacca e Frattesi? Questo è un bel problema, avere grandi giocatori, e ci metto anche Traore, è complicato".



"Abbiamo un progetto che dura da tanto, vogliamo i conti in ordine e vogliamo mantenere la categoria. Abbiamo venduto quattro giocatori nell'ultimo anno, non abbiamo necessità di cedere e vogliamo mantenere l'ossatura. Non ci andremo comunque a privare di quattro o cinque giocatori. Come società ci stiamo comunque preparando perché può succedere di tutto. Le richieste ci sono ma non abbiamo necessità di vendere, magari alzeremo l'asticella anche noi".