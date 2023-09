Manca sempre meno a Sassuolo-Juventus. Una partita speciale per Domenico Berardi, accostato anche nell'ultima sessione ai bianconeri. Il capitano del Sassuolo, come riporta calciomercato.com, ha la seconda peggior media di minuti/gol contro la Juve: una sola rete per l’attaccante del Sassuolo in ben 1.025 minuti (12 presenze) giocati in Serie A contro i bianconeri. Il gol risale al 15 luglio 2020, su punizione diretta, al Mapei Stadium. Berardi in campionato ha fatto peggio solo contro l’Udinese, con una media di un gol in 1.100 minuti.